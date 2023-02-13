مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم إثر هجوم على قرية في بوركينا فاسو شنه مسلحون شمال غربي البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي.

ونقلت قناة “نسمة” تصريحات لأحد سكان قرية ساناكادوغو التي تعرضت للهجوم قال فيها إن “عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا القرية ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا و6 جرحى”، فيما قال شاهد آخر إن الهجوم أوقع 13 قتيلا.

يذكر أن ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، كانوا قد لقوا مصرعهم بهجوم يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري، على يد مجموعة من الإرهابيين شمالي بوركينا فاسو.

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وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.