إدارة الأزمات الأردنية لا تستبعد حدوث زلزال في البلاد

قال المتحدث الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، أحمد النعيمات، إن خطر وقوع زلازل قائم في الأردن.

ونقلت وكالة أنباء “عمون” عن النعيمات، قوله إن زيادة وتيرة الزلازل جاءت بسبب التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الشواهد التاريخية وقاعدة البيانات الصخرية ودراسات مرصد الزلازل الدولي، جميعها تؤكد حركة الصفيحة العربية أو حفرة الانهدام مع الصفيحة الأفريقية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الأزمات الأردنية أن حركة الصفائح المذكورة ليست حركة متضاربة وإنما متعامدة، متوقعًا في حال حدوث زلزال أن يتراوح تصنيفه ما بين خفيف إلى متوسط التأثير.

في سياق متصل، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أمس الأحد، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة “الأناضول” الرسمية.

وأضافت “آفاد” في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، مشيرةً إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.