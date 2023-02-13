كوريا الجنوبية تطور صاروخا قادرا على ضرب المدفعية بعيدة المدى لجارتها الشمالية

تخطط كوريا الجنوبية لتطوير صاروخ موجه جديد قادر على ضرب وحدات المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية المخبأة في الكهوف.
وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية تخطط لاعتماد خطة أساسية في وقت مبكر من الشهر المقبل لتطوير ذلك الصاروخ، الذي سيكون نسخة مطورة من الصاروخ الكوري التكتيكي أرض-أرض الذي يُطلق عليه “مدمر المدفعية بعيدة المدى”، وفقا لوكالة “يونهاب”.
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08:30 GMT
يبلغ مدى الصاروخ الحالي 180 كيلومترًا. ومن المتوقع أن تكون النسخة المطورة أكبر مع مدى تشغيلي أطول يبلغ حوالي 300 كيلومتر.
وقد تجدد الاهتمام بالتهديدات الصاروخية والمدفعية لكوريا الشمالية، حيث عرضت بيونغ يانغ مجموعة من أنظمة الأسلحة القادرة على استهداف كوريا الجنوبية خلال العرض العسكري الضخم الذي أقيم في العاصمة الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
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