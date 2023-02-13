كوريا الجنوبية تطور صاروخا قادرا على ضرب المدفعية بعيدة المدى لجارتها الشمالية

وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية تخطط لاعتماد خطة أساسية في وقت مبكر من الشهر المقبل لتطوير ذلك الصاروخ، الذي سيكون نسخة مطورة من الصاروخ الكوري التكتيكي أرض-أرض الذي يُطلق عليه “مدمر المدفعية بعيدة المدى”، وفقا لوكالة “يونهاب”.