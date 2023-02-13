قديروف يعلن عما سيحدث للمقاتلات الغربية في أوكرانيا

صرح رئيس الشيشان رمضان قديروف، في تعليقه على إمكانية إمداد أوكرانيا بمقاتلات غربية، أنه بمجرد إقلاع الطائرة، ستختفي.

ووصف رئيس الشيشان الدبابات الغربية التي ستحصل عليها أوكرانيا بأنها “خردة” في مقابلة على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، وأضاف أن الأطقم ما زالت بحاجة إلى التدريب.

وقال قديروف: “المقاتلة ستقلع… ولن يكون هناك السلام عليكم على الفور…”.

ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.

صحيفة: الدول الغربية بدأت مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا

وكان قد قال دبلوماسيون، في وقت سابق، إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.

وفقًا لصحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.