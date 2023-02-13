تقرير: الناتو سيطالب أعضاءه بزيادة مخزونهم من الأسلحة

توقعت مصادر أن يطالب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الدول الأعضاء بزيادة مخزونها من الذخيرة التي نفدت بشكل خطير بسبب استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت المصادر، اليوم الاثنين، أنه حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، لم تصل العديد من الدول الأعضاء في الناتو بمخزونها إلى المعدل المستهدف.

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وعزت ذلك إلى اعتقاد المسؤولين بأن حروب الاستنزاف بالإضافة لمعارك المدفعية واسعة النطاق أصبحت شيئا من الماضي.

ونقل تقرير عن دبلوماسي أوروبي: “إذا كانت أوروبا ستقاتل روسيا، فإن بعض الدول ستنفذ ذخيرتها خلال أيام”.

في هذا السياق، من المرجح أن يزيد الناتو من المستوى المستهدف لأعضائه فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة.

وقال مسؤول في الناتو: “حتما سأصاب بالدهشة إذا لم يتم زيادة الأهداف”.