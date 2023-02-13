غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال

وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب المدينة جراء الزلزال.

وجال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في حي “المشارقة” وتوقف عند أحد الأبنية التي تسبب انهياره بوفاة عدد كبير من المواطنين.

كما اطلع غريفيث على سير عمليات الإنقاذ المستمرة بعد 6 أيام من وقوع الزلزال.

والتقى غريفيث محافظ حلب حسين دياب، ودار الحديث حول جهود الإنقاذ والإغاثة، كما تناول الحديث حجم الأضرار التي طالت المدينة والاحتياجات الطارئة للاستجابة الإنسانية.

© Sputnik . Ali Hashem غريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال غريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال © Sputnik . Ali Hashem

وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

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