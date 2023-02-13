حكومة الوحدة الليبية تتبرع بـ 50 مليون دولار لإعادة إعمار مناطق الزلزال في تركيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة تركيا في إعادة إعمار المنطقة التي ضربها الزلزال المدمر جنوبي البلاد.
القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية في الحكومة نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك من أنقرة مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو.
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أمس, 20:19 GMT
وقالت الوزيرة الليبية: “نؤكد دعمنا الكامل لتركيا حكومة وشعبا بعد وقوع الزلزال، وسوف يتم إعطاء 50 مليون دولار لإعادة الإعمار في جنوب تركيا”.
وأوضحت وزيرة الخارجية أنه “سيتم إرسال هذا المبلغ بعد أسبوع أو 10 أيام”.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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