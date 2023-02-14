الاتحاد الأوروبي والسعودية يدينان شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية

أمستردام – سبوتنيك. وقال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية، معربًا في الوقت ذاته، عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.