الخارجية البيلاروسية: مينسك وبودابست لا تؤيدان ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

وصرح وزير الخارجية البيلاروسي، يوم الاثنين، في مينسك، قائلا: “تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا، وتتطابق مواقفنا مع الشركاء الهنغاريين في كثير من النواحي، ولا يؤيد البلدان ضخ السلاح إلى منطقة الصراع، بل يؤيدان تسوية سلمية للوضع”.