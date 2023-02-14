الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": إصابة شرطي جراء عملية طعن عند حاجز شعفاط

حصري

القدس – سبوتنيك. وقال بدر في تصريح لـ”سبوتنيك”: “قبل فترة وجيزة ورد بلاغ عن هجوم طعن على معبر شعفاط وذلك خلال عملية تفتيش داخل حافلة وصلت إلى المعبر”.

وأضاف: “أظهر تحقيق أولي أن القوات الأمنية ردت بإطلاق النار على الإرهابي الذي كان يحمل سكيناً… تم تحييد الإرهابي فيما أصيب رجل أمن وتم تحويله لتلقي العلاج”.

وأشار بدر إلى أنه تم الدفع بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.

إصابة شرطي إسرائيلي وفلسطيني في مواجهات بمخيم شعفاط بالقدس

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن فلسطينيا طعن شرطيًا من قوات حرس الحدود أثناء قيامه بعملية تفتيش على متن حافلة عند حاجز شعفاط، ما أسفر عن إصابة الشرطي بجروح خطيرة.