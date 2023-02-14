وزير الخارجية السعودي: نبذل ما في وسعنا من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الاثنين، أن “كارثة الزلزال في سوريا وتركيا تقتضي الرد المناسب من الجميع”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن ابن فرحان، قوله، في تصريحات صحفية من بروكسل، أن “بلاده تبذل ما في وسعها من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا”، مضيفا: “نحض الأطراف كافة على تأمين وصول المساعدات إلى كل المناطق”.

مجتمع زلزال تركيا وسوريا.. ما هي الأدوات المستخدمة في الإنقاذ؟

وقررت السعودية الأسبوع الماضي، إنشاء جسر جوي لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب الدولتين، فجر الاثنين الماضي، كما نظمت حملة شعبية لمساعدة الضحايا.

جاء ذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم إصدار توجيهات بتسيير الجسر الجوي إضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتقديم المساعدات للضحايا في الدولتين، مؤكدة أن الجسر ينقل مساعدات إيوائية وغذائية وطبية لمساعدة العاملين في عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.