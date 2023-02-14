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رئيسة وزراء إيطاليا تعتذر لأمير قطر عن عدم تمكنها من مقابلته

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
عبرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن أسفها لعدم تمكنها من لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور البلاد حاليا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بأمير قطر، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، التي أشارت إلى ترحيب ميلوني بأمير قطر في روما.
واعتذرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن عدم قدرتها على لقاء أمير قطر بسبب تعرضها لوعكة صحية، لكنها أكدت على ضرورة مواصلة العمل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لهما.
وقال أمير قطر إن زيارته إلى روما تمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
ووصل أمير قطر إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم، وكان في استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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