مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية

خرج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، ما أدى خروج عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ومقتل شخص.

وقالت إدارة الأطفاء في مقاطعة إيست مونتغومري إن القطار خرج عن مساره في هيوستن بعد اصطدامه بشاحنة، ما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة.

وأضافت في بيان لها، “أن الشاحنة تعرضت لأضرار جسيمة، وقد لقي سائق هذه الشاحنة حتفه متأثراً بجروح أصيب خلال الاصطدام”.

وقالت إدارة إطفاء وودلاندز في بيان منفصل إنها تعمل على تحديد محتويات عربات القطار وحل أي مشكلات.

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