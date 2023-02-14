إعلام: إلقاء القبض على وزير عدل تونسي سابق ومدير إذاعة

ألقت قوات الأمن التونسية، يوم الاثنين، القبض على وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.

وبحسب صحيفة “الشروق التونسية”، ألقت قوات الأمن التونسية القبض على البحيري بعد مداهمة منزله، دون إيضاح أسباب الإيقاف.

وذكرت ذات الصحيفة، أن قوات الأمن التونسية ألقت القبض أيضا على على مدير “إذاعة موزاييك” نور الدين بوطار.

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