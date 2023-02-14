الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس

دعت الحكومة الكندية مواطنيها، إلى “تجنّب السّفر إلى بيلاروس، بسبب ما وصفته بخطر التطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التوصيات الذي نشرته الحكومة، “تجنبوا السفر إلى​ بيلاروس بسبب خطر التّطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا”.

وأشار البيان إلى أن السفارة الكندية في بولندا لديها قدرة محدودة للغاية لمساعدة الكنديين في بيلاروس. وطرحت مغادرة البلاد على متن الرحلات التجارية.

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