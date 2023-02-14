إعلام: اليابان تخطط لشراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية

أفادت وكالة “كيودو”، بأن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أعلن عن خطط بلاده لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء كميات كبيرة من صواريخ “توماهوك”.

طوكيو – سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع قوله، إن شراء الصواريخ سيتم من خلال نظام “المساعدة العسكرية الأجنبية”، الذي يستخدم عادة في توريد المعدات الدفاعية الأمريكية الصنع.

وتأمل السلطات أن يتم توقيع العقد في وقت مبكر من السنة المالية 2023، والتي تبدأ في 1 أبريل/ نيسان المقبل.

وتأتي مساعي اليابان لامتلاك الصواريخ الأمريكية المتطورة ضمن جهودها لتعزيز سياستها الأمنية طويلة المدى.

ويصل مدى صاروخ “توماهوك” الذي يتم إطلاقه من البحر إلى 2500 كيلومتر، ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض نسبيا عن الأرض.

الخارجية: موسكو سترد على الفور في حال نشرت اليابان صواريخ بالقرب من الحدود الروسية

من جانب آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان.

موسكو تحذر اليابان

ويأتي ذلك غداة تحذير نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، الذي قال أمس الاثنين، إن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان.

وأضاف رودينكو لوكالة “سبوتنيك”، أنه في حالة وجود أي تهديدات لمناطق الشرق الأقصى، بما في ذلك نشر صواريخ تفوق سرعة الصوت على الجزر الحدودية اليابانية، فإن موسكو سترد على الفور وفقا لعقيدة الدفاع الروسية.