الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بطائرات عسكرية

صرح مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، بأن بلاده روسيا مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بالطائرات العسكرية في حال كانت هناك مصلحة جوهرية لأنقرة.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيليبسون لوكالة “سبوتنيك”، “في حالة اهتمام أنقرة بالحصول على منتجات عسكرية روسية، بما في ذلك في مجال الطيران العسكري، ستعمل الإدارات الروسية المختصة على تلبية الطلبات ذات الصلة”.

شدد بيليبسون على أن القيادة الروسية قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن الشركات المحلية قادرة على تلبية احتياجات جيشها بشكل كامل، وفي أي اتجاه، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة الحديثة.

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وأضاف بيليبسون: “في الوقت نفسه، لا نستبعد إمكانية استخدام تجارب الآخرين”.

صفقة “إس-400”

وكشف بيليبسون، أن موسكو لا ترى مهاماً غير قابلة للحل في مسألة توريد الفوج الثاني من منظومات “إس-400” الروسية إلى تركيا.

ووفقًا له، فإن “هذه القضية الحساسة تتضمن الحفاظ على” نظافة معلوماتية “معينة في الفضاء العام من أجل منع الإضرار بالمصالح الوطنية- مصالحنا الخاصة ومصالح العملاء”.

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وأكد بيليبسون لوكالة “سبوتنيك” أن بعض الدول تطبق مجموعة كاملة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا، ليس لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل لإقصاء المنافسين من سوق الأسلحة الضخم.