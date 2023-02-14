"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا

أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة بايدن تحذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمة المساعدات الأخيرة.

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” فقد كثف المسؤولون الأمريكيون تحذير أوكرانيا من ضرورة تحقيق “نقطة تحول” في الصراع مع روسيا والضغط على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية.

أضاف التقرير أن مسؤولي إدارة الرئيس بايدن حددوا “نقطة التحول” في الربيع.

ووفقا للمنشور، يعتبر البيت الأبيض أن حزم المساعدة الأخيرة إلى كييف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هي أفضل طريقة لتغيير مسار الصراع المسلح. لكن بعض ممثلي الحزب الجمهوري، الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب، يريدون تقليص الدعم. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح إلى متى ستكون أوروبا مستعدة لمواصلة مساعدة أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أعضاء من الكونغرس يطالبون بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية لكييف

وتعتقد واشنطن أنه سيكون من الأصعب على البيت الأبيض الحصول على دعم الكونغرس بشأن هذه المسألة عندما تستنفد كييف حزمة المساعدات الحالية، والتي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة، يعمل البيت الأبيض مع الكونغرس لتزويد أوكرانيا بمبلغ 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات للميزانية.