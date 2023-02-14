علماء الأحياء يربطون بين "البكتيريا المقاومة" والغزو الأمريكي للعراق

قال فريق دولي من علماء الأحياء إنه منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، زادت “البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية” بشكل كبير في الشرق الأوسط.

حددت مجموعة من علماء الأحياء من الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا بقيادة أنطوان أبو فياض، الأستاذ المشارك في الجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)، العديد من الأمثلة على الظهور التلقائي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية منذ عام 2003.

نشرت نتائج علماء الأحياء مجلة “BMJ Global Health”. وأشار العلماء إلى انتشار “البكتيريا المقاومة” بشكل حاد أولاً في العراق، ثم “في جميع أنحاء المنطقة والعالم ككل”.

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وبحسبهم فإن هذا يرجع إلى “عواقب الحرب”، كتدمير البنية التحتية للرعاية الصحية، وأخطاء “العلاجات في الميدان”، والظروف غير الصحية، فضلاً عن زيادة مستوى تلوث الطبيعة والجثث التي تحوي أيونات المعادن الثقيلة.

يُلاحظ أنه على مدار 20 عامًا، تم التعرف على عشرات السلالات من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. فظهور “البكتيريا الخارقة” سببه سوء استخدام المضادات الحيوية في الطب وتربية الحيوانات.