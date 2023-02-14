قطر ترسل 10 آلاف من كرفانات المونديال السكنية إلى تركيا وسوريا

أعلنت قطر عزمها إرسال عشرة آلاف بيت متنقل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال صندوق قطر للتنمية، عبر صفحته على تويتر، إن “قطر تعهدت بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى هذه المناطق”، مشيرًا إلى أنه “تم تحميل الدفعة الأولى المكونة من 306 حاويات مفروشة ومجهزة بمطبخ ومرحاض، على متن السفينة يوم الأحد الماضي”.

شاهد|| إرسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة لإيواء المتضررين من زلزال تركيا و سوريا و دعم سبل عيشهم Watch || The first batch of mobile homes is being deployed as shelters for people affected by Türkiye and Syria earthquake, to support their livelihood#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/jYUM20pmed — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 13, 2023

وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.