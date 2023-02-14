روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند

صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف لوكالة “سبوتنيك”، في معرض Aero India 2023، أن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا “أرماتا” في تطوير دبابة القتال الرئيسية للجيش الوطني الهندي.

وقال إن “الجانب الروسي يعتزم المشاركة في التطوير المشترك لدبابة قتال هندية رئيسية باستخدام التقنيات الروسية الحديثة في مجال بناء الدبابات”.

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وفقًا لدروجوف، تخطط الهند للإعلان عن مناقصة دولية لتطوير الدبابة. سيتم تحديد خصائصها التكتيكية والفنية في وثائق المناقصة.

دبابة “أرماتا” (تي-14)- هي أحدث دبابة روسية. تتميز الدبابة ببرج غير مأهول، ومجهز بنظام تحكم موحد يربط جميع الأقسام بمساعدة مجموعات برامج وأجهزة.