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أردوغان: 20 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال ودمار كبير أصاب 10 مدن جنوبي البلاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وصول عدد المتضررين جراء الزلزال إلى نحو 20 مليون شخص.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله خلال كلمة مسجلة من أنقرة، للقمة العالمية للحكومات، إن “ما يقارب 20 مليون شخص تضرروا نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي وجنوب شرقي البلاد”، مضيفا أن “الزلزال تسبب بدمار كبير في 10 مدن”.
وأوضح أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال، وأن جزءا كبيرا منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.
ووجه أردوغان، “الشكر إلى جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة في مواجهة آثار الزلزال”، مؤكدا أن “هذه الكارثة أظهرت مجددا مدى أهمية التضامن الدولي”.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

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6 فبراير, 17:43 GMT

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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