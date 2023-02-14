بمشاركة 37 فريقا… الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة خلال عام 2023.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي، “عودة البطولة العربية للانطلاق في 2023، باسم “كأس الملك سلمان”، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا أن “البطولة العربية ستقام بمشاركة 37 فريقا”.

#كأس_الملك_سلمان_للاندية | بطولات الأندية العربية

عراقة وتاريخ متجدد pic.twitter.com/MIvripzrs1 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

ونوه الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، إلى أنه “تمت مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية”.

وأشار السلمي، إلى أن “البطولة ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف”.

وأكد أنه “سيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة”، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.