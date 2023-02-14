السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة عام 2024

أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات المقامة العام المقبل.

وقالت نيكي هيلي في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على “تويتر”: “أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس”.

وتابعت: “لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا”.

Get excited! Time for a new generation. Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن في العام الماضي، عن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتزم الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا.

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كما أن من بين المرشحين المحتملين للمنافسة على الرئاسة الأمريكية لعام 2024، مايك بنس، نائب ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس.