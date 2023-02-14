وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع أردوغان استعادة أسرى وجثامين جنود إسرائيليين محتجزين لدى "حماس"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعادة أسرى إسرائيليين وجثامين جنود محتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.

ولفت كوهين في تغريدة كتبها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على “تويتر” إلى أنه كذلك تم خلال لقائهما في أنقرة مناقشة الملف النووي الإيراني.

وكتب كوهين: “التقيت الرئيس التركي أردوغان، وعبرت عن تعازينا في أعقاب الكارثة والتزامنا بتقديم المساعدة للشعب التركي”.

נפגשתי לפני זמן קצר עם נשיא טורקיה ארדואן. הבעתי את תנחומיי על האסון והדגשתי את מחויבות ישראל להמשיך ולספק תמיכה וסיוע עבור העם הטורקי ככל שיידרש. בפגישה גם העלתי את נושא האזרחים הישראלים וגופות החיילים הנמצאים בידי ארגון הטרור חמאס בעזה, ושוחחנו על המאבק בתכנית הגרעין האיראני. pic.twitter.com/p7GouuJt91 — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 14, 2023

وأضاف: “ناقشنا أيضا قضية المواطنين الإسرائيليين وجثامين جنودنا المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس الإرهابية، وتحدثنا في مسألة البرنامج النووي الإيراني”.