كويكب مذهل يصطدم بالأرض بعد ساعات من اكتشافه… فيديو

تحول “2023 سي إكس 1” إلى كرة نارية مذهلة تضيء السماء، حيث تمزق إلى كومة من الأنقاض المتوهجة من الحطام المتساقط، التي ربما تكون قد اصطدمت بالأراضي الجافة ويمكن العثور عليها على الأرجح على ساحل فرنسا، شمال مدينة روان، حسب مجلة “sciencealert” العلمية.

وهناك عدد من الأسباب التي تجعل هذا الاكتشاف مذهلاً للغاية، حيث يعد “2023 سي إكس” الذي يبلغ قياسه 1.1 متر (3.3 قدم) فقط، أحد أصغر الكويكبات التي تم اكتشافها قبل دخول الغلاف الجوي حتى الآن، وعلى الرغم من إجراء سبعة فقط من هذه الاكتشافات على الإطلاق، فإن “2023 سي إكس” هي الثالثة في الأشهر الـ 12 الماضية، هذا يعني أننا نتحسن كثيرًا في اكتشاف النيازك المحتملة جيدًا قبل أن تضرب الأرض.