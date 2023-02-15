كويكب مذهل يصطدم بالأرض بعد ساعات من اكتشافه… فيديو

رصد عالم الفلك كريشتيان سارنيكزكي من محطة “بيسزكيستيتو” التابعة لمرصد كونكولي في الصور التي التقطت بتاريخ 12 فبراير/ شباط، الكويكب “2023 سي إكس 1″، المعروف أيضًا باسم “Sar2667″، في هنغاريا.
وأشار سارنيكزكي على تويتر إلى أنه “لا شيء مميز في البداية”، مجرد كائن عادي في الفضاء القريب من الأرض.
ولكن بعد ذلك سجل التلسكوب الكويكب للمرة الثانية، وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف إلى مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي.
وبناءً على ملاحظات المتابعة هذه وغيرها، تمكن العلماء من حساب مسار”2023 سي إكس 1″، وأشارت نتائجهم إلى أن احتمالية اصطدامه بالأرض بنسبة 100%.
تحول “2023 سي إكس 1” إلى كرة نارية مذهلة تضيء السماء، حيث تمزق إلى كومة من الأنقاض المتوهجة من الحطام المتساقط، التي ربما تكون قد اصطدمت بالأراضي الجافة ويمكن العثور عليها على الأرجح على ساحل فرنسا، شمال مدينة روان، حسب مجلة “sciencealert” العلمية.
وهناك عدد من الأسباب التي تجعل هذا الاكتشاف مذهلاً للغاية، حيث يعد “2023 سي إكس” الذي يبلغ قياسه 1.1 متر (3.3 قدم) فقط، أحد أصغر الكويكبات التي تم اكتشافها قبل دخول الغلاف الجوي حتى الآن، وعلى الرغم من إجراء سبعة فقط من هذه الاكتشافات على الإطلاق، فإن “2023 سي إكس” هي الثالثة في الأشهر الـ 12 الماضية، هذا يعني أننا نتحسن كثيرًا في اكتشاف النيازك المحتملة جيدًا قبل أن تضرب الأرض.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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