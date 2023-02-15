ردا على عملية الدهس في القدس.. إسرائيل تخصص ميزانية لحماية وتأمين محطات الحافلات داخل المدينة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت ميزانية كبيرة من أجل تأمين محطات الحافلات في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في أعقاب عملية الدهس التي وقعت بمدينة القدس صباح الجمعة الماضية، قررت السلطات الإسرائيلية تخصيص ميزانية لزيادة الشعور بالأمان الشخصي للمواطنين، خاصة حول تأمين محطات الحافلات في المدينة المحتلة.

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وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن إسرائيل بصدد اتخاذ إجراءات عدة للأمان الشخصي للمواطنين في مدينة القدس، أهمها حماية محطات الحافلات أو الباصات، حيث قدرت الحكومة الإسرائيلية بتأمين حوالي ألف محطة للحافلات.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة في عملية التأمين تلك بنحو 300 محطة فقط، على أن تتوالى عملية تأمين بقية المحطات، فضلا عن اتخاذ خطوات تأمينية أخرى من بينها تعزيز قوات الأمن والشرطة حول تلك المحطات والميادين الرئيسية.

בעקבות פיגועי הטרור הרצחניים בירושלים, משרד ראש הממשלה ועיריית הבירה הסכימו על תכנית משותפת להגברת תחושות הביטחון האישי בעיר. בין הפעולות שיינקטו במסגרת התכנית, ימוגנו תחנות האוטובוס בעיר>>>>https://t.co/7CO3ItCcmN — מעריב אונליין (@MaarivOnline) February 14, 2023

وقُتل في عملية الدهس التي وقعت الجمعة الماضية، بمحطة حافلات في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، 3 إسرائيليين، بينهم طفلان، وشاب 20 عاما، وأصيب 4 آخرون، بينهم حالات خطرة.

תשובת הממשלה לטרור: 300 תחנות אוטובוס ימוגנו מיידית בירושלים | @Inon_Yttach pic.twitter.com/buC9jgO6Wb — וואלה! (@WallaNews) February 14, 2023