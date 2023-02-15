بحكم قضائي.. النيجر تعلق عمل منجم كندي لليورانيوم

أمرت محكمة في النيجر، منجما لليورانيوم مملوكًا لكندا في شمال غرب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بتعليق عملياته في أعقاب تقدم نشطاء في مجال البيئة بدعوى قضائية، حسبما ذكرت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء.

وفي حكم أصدرته محكمة في مدينة أغاديز، يوم الاثنين، أمرت بتعليق عمليات التعدين التي تقوم بها شركة “سوميدا” التي تمتلك شركة “غلوبال أتوميك” غالبيتها، والتي بدأت التنقيب بشكل رمزي في موقع مجاور للمدينة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين إثر انفجار منجم فحم غربي إندونيسيا

وطلب تجمع من المنظمات المدنية المحكمة في يناير/ كانون الثاني بتجديد دراسات التأثير البيئي التي زعم أنها كانت “متسرعة” ونفذت بدون استشارات كافية للسكان.

والنيجر هي أحد أكبر مصادر اليورانيوم في العالم، والتي تنظر لها دول العالم على أنها مصدر للطاقة النووية التي يمكن أن تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.