وزير الصحة السوري: الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال 1414 وفاة و2357 إصابة

أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، الأسبوع الماضي، بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة.

دمشق – سبوتنيك. وقال حسن الغباش، في بيان: “الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة”.

الأمم المتحدة تدعو لجمع 397 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا

ويشار إلى أن هذه الحصيلة النهائية لا تتضمن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

ويذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نداءً إنسانيًا لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة آثار الزلزال المدمر. وجاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي.

وقال غوتيريش: “إن الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار لشعب سوريا التي دمرها الزلزال”.

وأضاف أن هذا المبلغ “سيغطي فترة 3 أشهر وسيساعد في تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري”.

واعتبر أنه “يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق دون أي قيود”.

وتابع غوتيريش: “لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان إثر هذه الكارثة الطبيعية بسبب العوائق التي من صنع الإنسان، الوصول والتمويل والإمدادات”.

وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.