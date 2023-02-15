الجيش اليمني يعلن إحباط هجمات لـ "أنصار الله" في تعز

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله”، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي “26 سبتمبر”، أن “مجاميع من عناصر أنصار الله، هاجمت مواقع في جبهة الصِّرمين شرق مدينة تعز، ومحيط جبل هَّان ووادي حذران وأطراف المطار القديم ومنطقة غُراب غرب المدينة، وعُصيفِّرة والدفاع الجوي شمال المدينة”.

وأكدت “صد قوات الجيش هجمات أنصار الله وتكبيدهم خسائر كبيرة في العدد والعدة”.

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وأشارت إلى “استهداف مدفعية الجيش اليمني تحركات للجماعة أثناء محاولة عناصرهم إنشاء خنادق وتحصينات في الجبهة الشرقية، وفي جبهة الضَّباب [غرب مدينة تعز]”.

وجاء التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز بعد أكثر من أربعة أشهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله”، إلى اتفاق لتجديدها.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.