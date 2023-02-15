محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب السودان

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مباحثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد للبرهان والوفد المرافق له في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الثلاثاء.

الإمارات تقود عملية دولية كبرى لاعتقال شبكة تهريب البشر في السودان

تناولت مباحثات الجانبان العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات والسودان وسبل تطويرها كما تناولا أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشتركة بما يساهم في خدمة مصالح البلدين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

البرهان: هناك توافق سوداني إثيوبي حول قضايا سد النهضة

وتحدث البرهان عن تطورات الأوضاع السياسية في السودان بعد توقيع الإتفاق الإطاري ومساعي توسيع قاعدة المشاركة حتى يتم تشكيل حكومة مدنية يمكنها قيادة السودان خلال ما تبقى من فترة انتقالية.