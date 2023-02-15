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واشنطن تدرس إمكانية تحول مسار المنطاد الصيني بسبب الطقس غير العادي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلا عن العديد من المسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس احتمال أن يكون المنطاد الصيني قد خرج عن مساره بسبب طقس غير عادي ولم يكن من المفترض أن يجتاز البر الرئيسي الأمريكي.

واشنطن – سبوتنيك. وقال التقرير يوم الثلاثاء إن الحادث ربما كان خطأ وليس مراقبة، كما ادعت الولايات المتحدة سابقا قبل إسقاطه قبالة ساحل ساوث كارولينا في 4 فبراير.
وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب “قوة قاهرة”، بحسب وصفها.

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موقع سبوتنيك الروسي

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