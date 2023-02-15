واشنطن تدرس إمكانية تحول مسار المنطاد الصيني بسبب الطقس غير العادي

واشنطن – سبوتنيك . وقال التقرير يوم الثلاثاء إن الحادث ربما كان خطأ وليس مراقبة، كما ادعت الولايات المتحدة سابقا قبل إسقاطه قبالة ساحل ساوث كارولينا في 4 فبراير.

وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.