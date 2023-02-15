أردوغان: تركيا تبني 30 ألف منزل بمنطقة الزلزال في مارس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات ستبدأ في تشييد 30000 مبنى سكني في منطقة الزلزال بعيدا عن خطوط الصدع الزلزالية في مارس.

أنقرة – سبوتنيك . وقال أردوغان خلال كلمة له في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في أنقرة: “سنبدأ على الفور أعمال البناء أينما تم الانتهاء من تقييم الأضرار”.

تركيا: 9046 أجنبيا يشاركون في عمليات الإنقاذ داخل مناطق الزلزال

وأضاف: “من بداية مارس، سنبدأ على الفور في تشييد 30000 مبنى سكني. في غضون بضعة أشهر، سيبدأ بناء جميع المنازل التي نبنيها بعيدا عن خطوط الصدع”.

وتابع: “هدفنا هو في غضون عام، الانتهاء من تشييد عدد من المباني عالية الجودة والآمنة التي ستحل مشكلة الإسكان في منطقة الزلزال بأكملها”.

وقال أردوغان إن 98 في المائة من المباني التي انهارت نتيجة للزلازل الأخيرة قد بنيت قبل عام 1999.

وفي وقت سابق، قال الزعيم التركي إن عدد القتلى من الزلازل في جنوب شرق البلاد تجاوز 35400 شخص ، ما جعل الزلزال الكارثة الأكثر تدميرا في تاريخ تركيا.