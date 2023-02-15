بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل

بولسوناروموسكو- سبوتنيك . وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”: “الحركة اليمينية لم تمت وستعيش.. الخسارة جزء من العملية الانتخابية، أنا لا أقول أنه كان هناك تزوير، لكن العملية كانت منحازة”.

ويواجه بولسونارو عدة تحقيقات في البرازيل، من بينها تحديد ما إذا كان له علاقة بأحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير في العاصمة برازيليا من قبل أنصاره الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.