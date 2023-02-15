بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي غادر إلى الولايات المتحدة في أعقاب خسارته الانتخابات، يعتزم العودة إلى البرازيل في مارس المقبل، رغم المخاطر عند عودته .
بولسوناروموسكو- سبوتنيك. وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”: “الحركة اليمينية لم تمت وستعيش.. الخسارة جزء من العملية الانتخابية، أنا لا أقول أنه كان هناك تزوير، لكن العملية كانت منحازة”.
ويواجه بولسونارو عدة تحقيقات في البرازيل، من بينها تحديد ما إذا كان له علاقة بأحداث الشغب التي وقعت يوم 8 يناير في العاصمة برازيليا من قبل أنصاره الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.
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