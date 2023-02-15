بايدن يعين نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان للإدارة، أن “الرئيس بايدن أصدر اليوم إعلانا حول تعيين أعضاء رئيسيين في فريقه الاقتصادي، شمل تعيين لايل برينارد مديرة للمجلس الاقتصادي الوطني، كما أعلن عن نيته تعيين جاريد برنشتاين رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين”.