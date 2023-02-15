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الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الجيش الأمريكي، “إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء عملية استطلاع حول قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا”.

صرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، عبر حسابها على تويتر: “في يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا مع طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع كونوكو، وهو قاعدة في شمال شرقي سوريا”.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات “الجيش السوري الحر”، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.
بدوره، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، إن “الهجمات من هذا النوع غير مقبولة – فهي تعرض قواتنا وشركائنا للخطر وتحد من قدراتنا على قتال داعش”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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