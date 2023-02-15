الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، “إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء عملية استطلاع حول قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا”.

صرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، عبر حسابها على تويتر: “في يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا مع طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع كونوكو، وهو قاعدة في شمال شرقي سوريا”.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية لقواته في منطقة التنف، شرقي سوريا.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات “الجيش السوري الحر”، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.