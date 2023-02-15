"بوكيمون وأطباق طائرة"… زاخاروفا تعلق على التقارير الأمريكية حول الأجسام المجهولة

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تقارير السلطات الأمريكية حول الأجسام الطائرة المجهولة، بأنها لإبهار السكان وإحداث مفاجأة.
قالت زاخاروفا في لقاء مع “سبوتنيك”، إن تقارير السلطات الأمريكية حول موضوع الأجسام الطائرة المجهولة يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وقد وصلت الموضوعات المعادية لروسيا إلى حد العبثية في واشنطن، لذلك تبحث الحكومة عن فرص جديدة لمفاجأة وإبهار السكان.
وأضافت: “ستكون هناك انتخابات قريبا في الولايات المتحدة. لذلك سيكون هناك بوكيمون، وستكون هناك أيضا أطباق طائرة. لأن موضوع روسيا أصبح وسيلة للوصول إلى غاياتهم، لأنهم استنفدوا كل المواضيع الأخرى. فأوصلوا موضوع روسيا إلى العبثية المطلقة داخل مجالهم الإعلامي والسياسي. لا أرى أفكار إضافية يمكن أن يستخرجوها من موضوع تم الترويج له لسنوات عديدة. لذلك يجب أن يكون هناك شيء يفاجئ الجمهور، ويسحره”.
مشيرة بقولها “نحتاج إلى موضوع آخر. أي سخافة، يمكن أن تشتت الانتباه”.
زاخاروفا: مفهوم الناتو الاستراتيجي سيأخذ بالاعتبار عند تطوير مفهوم السياسة الخارجية لروسيا
23 ديسمبر 2022, 12:37 GMT
يذكر أن الجيش الأمريكي أسقط أربعة أهداف جوية في الأيام الأخيرة، من بينها منطاد صيني عبر الأراضي الأمريكية وتم اعتراضه فوق المحيط الأطلسي.
ولم يستبعد البيت الأبيض أن الأجهزة التي تم إسقاطها يمكن أن تكون تجارية أو أجهزة بحثية، لكنه اعترف بأنه لم تطالب أي شركة أو فرد بحقوقها بعد.
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