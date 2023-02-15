"بوكيمون وأطباق طائرة"… زاخاروفا تعلق على التقارير الأمريكية حول الأجسام المجهولة

وأضافت: “ستكون هناك انتخابات قريبا في الولايات المتحدة. لذلك سيكون هناك بوكيمون، وستكون هناك أيضا أطباق طائرة. لأن موضوع روسيا أصبح وسيلة للوصول إلى غاياتهم، لأنهم استنفدوا كل المواضيع الأخرى. فأوصلوا موضوع روسيا إلى العبثية المطلقة داخل مجالهم الإعلامي والسياسي. لا أرى أفكار إضافية يمكن أن يستخرجوها من موضوع تم الترويج له لسنوات عديدة. لذلك يجب أن يكون هناك شيء يفاجئ الجمهور، ويسحره”.