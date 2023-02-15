قديروف يعلن عن إرسال 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إرسال جمهورية الشيشان 36 طنا من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا.

نشر قديروف على صفحته الخاصة في “تلغرام” منشورا، جاء فيه: “وصلت شحنة إنسانية من جمهورية الشيشان إلى سوريا لضحايا الزلزال. ونظمتها جمعية “أحمد خادجي قديروف”. وتم إرسال 36 طنا من المساعدات الضرورية للمتضررين، تضمنت ملابس شتوية ومستلزمات النظافة والمراتب والوسائد والبطانيات. كما تم شراء ثلاثة أطنان من أغذية الأطفال و209 خيم لاستيعاب حوالي 1012 شخصًا و1367 كيس نوم”.

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أضاف قديروف أن القيادة الشيشانية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية “خيرة” و”دايموخ” وجمعية “أطباء السل”، جمعت مساعدات مالية لشراء مساكن مؤقتة لتسعة آلاف أسرة.

وتعهد قديروف بأنه “سيتم إرسال 72 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في المستقبل القريب”.

وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.