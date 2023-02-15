عبد اللهيان يتهم أمریكا وإسرائیل والغرب بالعمل ضد إيران على جميع المستویات

اتهم وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، “الأعداء بمحاولة التظاهر بعدم التدخل في الأحداث الأخیرة التي شهدتها بلاده”.

وقال عبد اللهیان، إن “الأعداء عندما خیبت آمالهم من شن حرب مرکبة ضد إيران یحاول کلهم في الرسائل الدبلوماسیة والرسمیة وفي اللقاءات أن یتظاهروا بعدم التدخل والتخطیط ضد الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية”، حسب وكالة “إسنا”.

وأکد أن “مواقف المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئ والدعم الشعبي الواسع تسبب في إفشال حرب تم التخطیط لها ضد إيران”، متهما أمریكا وإسرائیل وحلفاؤهما الغربیون بالعمل على مستویات الإعلام والأجهزة الأمنیة والفضاء الإفتراضي ضد إيران.

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وأضاف عبد اللهيان، أن “الشعب الإيراني حمل في الیوم الوطني للجمهوریة الإسلامية الإيرانية رسالة قوية للأعداء وأعلن أن إيران لیست أرض الإنقلاب المخملي”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد الاثنين الماضي، أن “إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها لا الأمريكيون ولا أية قوة أخرى على أدنى تحرك ضدها وضد مصالحها ومحبّيها”.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إن “إيران لا تحتاج اليوم إلى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها”، مشيدا ببصيرة ويقظة الشعب الإيراني أمام المؤامرات، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأكد أن “البنى التحتية في إيران صممت بشكل لا يمكن للعدو أن يقوم بفعل شيء ضد الثورة الإسلامية”، مؤكدا “ضرورة قيام جميع المسؤولين بالتصدي للمشاكل التي تواجه المواطنين وحلها لأن أعين الشعب الايراني تراقب أدائهم”.

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وحذر قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، في وقت سابق، “الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني”، مؤكدا أنه “سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر”.

وقال تنكسيري، إن “التطور العلمي الذي تشهده إيران لايمكن تصوره”، مشيرا إلى أن “العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي”.

وختم تنكسيري بالقول إنه “إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لانجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي”.

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من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.

وقال سلامي: “لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري”، مضيفا: “إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر”.