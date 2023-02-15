قاذفتان روسيتان تنفذان دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك بمرافقة مقاتلات "سو 30"… فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز “تو-95 إم إس”، بتنفيذ دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، اليوم: “قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز “تو-95 إم إس”، بطلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري تشوكوتسك وأوخوتسك. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات”.

وأوضحت الوزارة أن المرافقة الجوية تم توفيرها من قبل أطقم طائرات “سو-30” المقاتلة، التابعة لتشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز “تو-95 إم إس” أكملتا رحلة مجدولة مدتها 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ.

قاذفتان روسيتان استراتيجيتان تقومان برحلة لمدة 7 ساعات… فيديو

وجاء في التقرير: “أكملت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-95إم إس رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات”.

وأشارت إلى أن حاملات الصواريخ حلقت برفقة مقاتلات “سو-30” من القوات الجوية واتحاد الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.