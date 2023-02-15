بوريل يحث الدول الأوروبية على فتح مخازن دباباتها وإرسالها لأوكرانيا

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأوروبية لفتح مستودعات دباباتها “المرتبة” وتسليمها لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

قال بوريل، متحدثًا لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “بعثت برسالة إلى جميع الدول الأوروبية التي لديها مستودعات حديثة، أنها تجمع الغبار في المستودعات ولا تفعل أي شيء”.

وأضاف: “أعطوهم لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لأننا في الربيع والصيف سنواجه أحداثا حاسمة”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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