لافروف: روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول انفجارات "التيار الشمالي"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.

وقال لافروف خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: “توجهنا إلى الأمم المتحدة وأثرنا هذه المسألة هناك ونحن نستعد لعقد اجتماع خاص في مجلس الأمن وسنطالب بتشكيل تحقيق في هذه القضية”.

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وأضاف لافروف: “صحيح أن الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الرسمي، قال بالفعل إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة والتفويض لإجراء مثل هذه التحقيقات. مع كل الاحترام، نحن لا نتفق مع هذا الموقف”.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الجاري، وفقا لبرنامج عمل المجلس المنشور.