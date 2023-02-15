الأمن الروسي يعلن احتجاز عميل أوكراني متورط في تنفيذ أعمال تخريبية في سكة حديد موسكو

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، احتجاز عميل لجهاز الأمن الأوكراني متورط في عملين تخريبيين على سكة حديد موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم: “احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنا أوكرانيا من مواليد 1977 للاشتباه في تنفيذ عمليتين تخريبيتين في مرافق البنية التحتية لسكة حديد موسكو”.

ولفت البيان إلى أن المحتجز، أثناء وجوده في منطقة العاصمة الروسية، وبإشراف من جهاز الأمن الأوكراني قام بإشعال النار في خزانتين تستخدمان للإشارات المركزية والإغلاق التلقائي لسكة حديد موسكو.

وأوضح البيان أن المحتجز تم تجنيده في مدينة “بيدغوش” ( بولندا) “بمشاركة مباشرة من الأجهز الأمنية البولندية”، وتم اختباره وتدريبه قبل دخول روسيا في ريغا مع ضباط الأجهزة الأمنية اللاتفية.

وصادرت القوات الأمنية من المخرب معدات اتصالات ووسائط إلكترونية تحتوي على تقارير مصورة وفيديو بالإضافة إلى مراسلات مع ضابط في جهاز الأمن الأوكراني.

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