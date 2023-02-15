الإمارات تدعم سوريا بـ 50 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات الزلزال

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رئيس الدولة قرر تقديم 50 مليون دولار إضافية إلى سوريا، “لإغاثة المتضررين من الزلازل”.

#عاجل_وام : #رئيس_الدولة يأمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في #سوريا الشقيقة وذلك استمراراً لجهود دولة #الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم المساعدات للمتضررين. pic.twitter.com/SgK08qQWxa — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 15, 2023

ويبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.

وأشارت الوكالة، إلى تخصيص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي، “لتنفيذ مشاريع إنسانية؛ استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا”.

كانت الإمارات قدمت دعما إلى سوريا وتركيا بقيمة 50 مليون دولار لكل منها؛ لمواجهة تداعيات الزلزال.

وسيّرت الإمارات 70 طائرة مساعدات ودعم إلى سوريا وتركيا، حتى الآن، منذ وقوع الزلزال، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تسيير 38 طائرة إلى سوريا تحمل قرابة 1243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية؛ إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.

ذلك إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ، مكون من 42 شخصاً، إلى المناطق المتأثرة من الزلازل.

وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا

كما سيّرت 32 طائرة إلى تركيا، محملة بالأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5 آلاف شخص.

كما تم افتتاح مستشفى ميدانيًا في منطقة “صلاحية”، يشمل 50 سريراً متكاملاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات، وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً؛ إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي (هطاي) بسعة 200 سرير.

كما أرسلت الإمارات فريق بحث وإنقاذ مكونا من 92 شخصاً، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.