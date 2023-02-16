مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية وتحدث نقطة طبية في ريف اللاذقية

في ظل استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة في سوريا جراء الزلزال، قامت مؤسسة التعاون السوري- الروسي بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين في بلدة الهنادي بريف اللاذقية، وإحداث نقطة طبية مؤقتة في البلدة لتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال الدكتور فادي عيساني رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون السوري- الروسي لـ”سبوتنيك”: “جئنا إلى بلدة الهنادي لتقديم المساعدات للمتضررين جراء الزلزال، بالتعاون مع جمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الروسية، والمركز الثقافي الروسي بدمشق والمركز الروسي للمصالحات على الأراضي السورية”.

© Sputnik . Munzer Said مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية تحدث نقطة طبية بريف اللاذقية مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية تحدث نقطة طبية بريف اللاذقية © Sputnik . Munzer Said

وأضاف عيساني: “تأتي هذه الحملة في إطار المرحلة الأولى من الاستجابة الطارئة للمتضررين جراء الزلزال، والتي تتمثل بتأمين المساعدات الإغاثية والطبية والإيوائية للمتضررين، ليصار بعد ذلك، بالمرحلة الثانية، إيحاد حل مستقبلي وتنظيم إقامة المتضررين، وإيصال المساعدات لهم”.

وأكد عيساني أن الحملة مستمرة وستشمل جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال، مبيناً أنه منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال كانت مؤسسة التعاون السوري- الروسي موجودة من خلال الفريق الطبي والبشري، وفريق الدعم الاجتماعي، بالإضافة للصيادلة وتوزيع الأدوية على المتضررين بشكل رئيسي.

© Sputnik . Munzer Said مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية تحدث نقطة طبية بريف اللاذقية مؤسسة التعاون السوري الروسي توزع مساعدات إغاثية تحدث نقطة طبية بريف اللاذقية © Sputnik . Munzer Said

كما لفت عيساني إلى إحداث نقطة طبية مؤقتة في بلدة الهنادي، بهدف تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

بدوره، أعرب نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد لوكالة “سبوتنيك” باسمه وباسم أهالي اللاذقية عن امتنانهم لروسيا قيادة وشعباً لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري في محنته، كما وجه الشكر إلى الطواقم الطبية الروسية القادمة ضمن المبادرة بهدف التخفيف عن أهالي المحافظة من هول كارثة الزلزال.

وأضاف بغداد: “تقديم المساعدات من دول شقيقة وصديقة، ورفدنا بكوادر طبية، ساعدنا في عملنا، وكان بلسماً يداوي جراح المتضررين”