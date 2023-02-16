الأمن البحريني يعتقل 16 شخصا بتهمة "إثارة الفوضى والتخريب" تنفيذا لتوجيهات "كيانات إرهابية"

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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان “في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة، تم القبض خلال الأيام الأخيرة على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب”.

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وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها أفراد ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية”.

وأكدت الداخلية البحرينية أنه “لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي”.