25 ألف طن قمح هبة من روسيا إلى كوبا

أعلنت نائبة وزير التجارة الخارجية، آنا تيرسيتا غونزاليس فراغا، أن روسيا أرسلت لكوبا 25 ألف طن من القمح دون مقابل، مشيرةً إلى أن السفينة التي تشحن الحبوب وصلت إلى كوبا، الأربعاء.

هافانا – سبوتنيك . وقالت المسؤولة: “باسم الحكومة والشعب الكوبي، تعرب عن خالص شكرنا للحكومة الروسية على إرسال 25 ألف طن من القمح، ما سيسهم في إنتاج المواد الغذائية لشعبنا”.

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وشارك في الحفل الرسمي لتسليم المساعدات الإنسانية السفير الروسي آندريه غوسكوف.

يشار إلى أن روسيا صدرت في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح ، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.