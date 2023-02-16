البرلمان الأوروبي يخطط اعتماد بيان يدعو فيه لتوريد طائرات مقاتلة لكييف

يخطط نواب البرلمان الأوروبي خلال جلستهم في فرنسا، اليوم الخميس، اعتماد بيان يدعون فيه لتوريد الطائرات المقاتلة ومروحيات وصواريخ لأوكرانيا.

بروكسل – سبوتنيك . ومن المرتقب أن يجري التصويت على البيان اليوم الخميس في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت موسكو).

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يذكر أن بيانات البرلمان الأوروبي لا تعد ملزمة قانوناً، لكن الهيئات الأوروبية مجبورة لمراعاتها عند اتخاذ القرارات.

ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.

وكان دبلوماسيون قالوا، في وقت سابق، إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.

وفقًا لصحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.