أوستن: لن نتوقف عن مطالبة الصين بإعادة فتح خطوط الاتصال على الرغم من حادث المنطاد

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لن يتوقف عن مطالبة الصينيين بإعادة فتح خطوط الاتصال بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا يزعم أنه يقوم بمراقبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أوستن لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية في مقابلة بثت، يوم الأربعاء: “عندما يحدث شيء ما، فإنهم [الصين] يميلون بطريقة ما إلى إغلاق قنوات الاتصال العسكرية الخاصة بهم”.

وسائط متعددة نهاية قصة المنطاد الصيني الذي أرعب الولايات المتحدة

وأضاف: “أعتقد أن هذا أمر خطير، لكنه لن يمنعني من الاستمرار في تشجيعهم على فتح خطوط الاتصال. أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.