اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 %

أفادت وزارة المال اليابانية بأن اليابا، في كانون الثاني/ يناير، خفضت استيراد الخضار من روسيا بـ 81.3 في المئة والحبوب بـ32.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفض أيضاً استيراد السمك ومنتجاته من روسيا بـ36.8 في المئة.
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 %
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ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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